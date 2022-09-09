﻿Lüks otel odasında tecavüz

Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, Rodos Adası'nda tatile giden kadının başına gelenler, duyanların kanını dondurdu. Yunan polisi, yaşanan vahşetle ilgili şu ana kadar ilerleme kaydedemedi. Bu nedenle de kimse tutuklanamadı.

31 yaşındaki İngiliz kadın polise, Pazar sabahı erken saatlerde sahil kasabası Faliraki'deki bir gece kulübünde, arkadaşlarıyla 30-35 yaşları arasındaki birkaç erkekle tanıştıklarını anlattı. Daha sonra onlarla birlikte erkeklerin kalmakta oldukları otel odasına gittiklerini söyleyen genç kadın, erkeklerden biriyle hem otelin balkonunda hem de odanın içinde kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.

ODADAN KAÇTI

Bu esnada bir noktada arkadaşlarının ayrıldığını belirten genç kadın, daha sonra bir grup erkeğin ona saldırdığı ve toplu tecavüze uğradığını anlattı. Kadın, dört kişiden ikisi tarafından hareketsiz bırakıldığını ve toplu tecavüze uğradığını söyleyerek toplu tecavüz suçlamasında bulundu. Olayları polise anlatan kadın, otel odasından kaçtığını ve bir taksiye binerek kaldığı yere geri döndüğünü söyledi.

Rodos polisi şimdiye kadar dört şüphelinin kimliğinin belirlenmesini sağladı. Ancak dört erkek de kendilerine yöneltilen suçlamayı kabul etmediler. Mevcut şüphelilerden DNA örnekleri alan müfettişler, şimdi adli muayene ve testlerin sonuçlarını bekliyorlar.

Yunan polisi kadının iddialarının doğru olup olmadığı tespit edilmediği için henüz bir tutuklama emri çıkarmadıklarını ve bu sebeple hiçbir şüphelinin tutuklanmadığını açıkladı.