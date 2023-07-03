Rodos'taki mekanın sahibi ilk kez konuştu

Yunanistan'ın ünlü tatil beldesi olan Rodos'ta kaydedilen skandal görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Bir garsonun denizin güneşlenen müşterilere, suların derinlerine giderek servis yaptığı görüldü. Söz konusu görüntüler tartışma yaratınca Yunan Bakanlığı soruşturma başlattı.

Rodos'taki mekanın sahibi ilk kez konuştu

Rodos’taki bir işletmede çekilen videoda bir garson, göğsüne kadar gelen suların içinde zorla ilerleyerek, denizin derin alanlarına yapılan ahşap localara hizmet verirken görülüyordu.

Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler büyük tepki çekerken Yunan yetkililer de devreye girmişti.

Yunanistan Çalışma Bakanı, olayla ilgili soruşturma başlatırken, tartışmanın ortasında kalan garson bir açıklama yaparak, “Ben bu sayede günde 200 euroya kadar bahşiş alıyorum” demiş ve halinden memnun olduğunu belirtip bir sorun olmadığını belirtmişti.

Bugün ise tartışmaya konu olan mekanın işletmecisi Yunan medyasına konuştu.

Mekanın sahibi Yunan medyasına konuşarak kendini savundu. İşletmeci, “Garson kendisi suyun içine girmek istedi. Bu sayede iyi bir bahşiş almak istedi. Bu çocuk beş yıldır benimle çalışıyor. Bu özel bir davetti ve iyi bahşiş almak istedi. Bu çocuğun maaşı 3 bin euro ve eğer müşterinin istediğini getiriyor” dedi.

“HER ŞEYİN YASAL OLDUĞUNU GÖRDÜLER”

Yunan işletmeci, garsonun giydiği kıyafetin de su geçirmez olduğunu söyledi.

İşletmeci, “Beni ve işletmemi karalamak isteyenler harekete geçti. Öğleden sonra 10 müfettiş geldi ve her şeyi incelediler fakat her şeyin yasal olduğunu gördüler. Sahil güvenlik ekipleri de geldi ve onlar da her şeyin yasalara uygun olduğunu gördü” dedi. Çalışanlarının güvenliğine öncelik verdiğini dile getiren işletmeci, “Başka bir açıklama yapmayacağım ve çalışanlarım da aynı şeyleri söyler” yorumunu yaptı.

“GOCUNMUYORUM

Yaşananların olayların ardından bir açıklama da olayların merkezindeki garsondan geldi.

İsmini açıklamayan garson, “Böyle çalışmaktan gocunmuyorum. Bu sayede günde 200 euroya kadar çıkan bahşiş alıyorum” dedi.

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