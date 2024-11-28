Rodri sahalara dönüşü hakkında konuştu

Rodri, Eylül ayında Arsenal ile oynanan maçta ön çapraz bağını kopararak ciddi bir sakatlık geçirmişti. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, bu sakatlığın Rodri'yi sezon sonuna kadar sahalardan uzak tutabileceğini açıklamıştı. Ancak Rodri, The Rest Is Football podcastine yaptığı açıklamada, "Sezonu bırakmadım. Altı-yedi ayda dönmeyi hedefliyorum," diyerek iyileşme sürecinde pozitif bir ilerleme kaydettiğini belirtti.

BALLON D'OR VE MADRİD BOYKOTU

Rodri, kariyerinin en unutulmaz anlarından birini, 2024 Ballon d'Or ödülünü kazanarak yaşadı. Bu, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun uzun süreli dominasyonunun ardından gelen bir başarıydı. Ancak ödül töreni, Real Madrid'in boykotu nedeniyle gölgelendi. Rodri, "Spor ve hayatta kazanmak kadar kaybetmeyi de öğrenmek önemli. Bu benim anımdı ve saygısızlıklarını anlayamıyorum," diyerek tepkisini dile getirdi.

GUARDİOLA İLE ÇALIŞMANIN ÖNEMİ

Rodri, Guardiola'nın futbolculuk kariyerine yaptığı katkıyı vurgulayarak, "Pep sürekli gelişmek isteyen biri. İlk yılımda onunla çok fazla konuşuyordum ve bu büyük bir değişimdi. Onun liderliği sayesinde hep daha iyisini hedefliyoruz," dedi. Guardiola’nın sözleşme uzatması ise takım üzerinde olumlu bir etki yaratmış görünüyor.

SEZONUN KALANI İÇİN BEKLENTİLER

Premier Lig sezonu 25 Mayıs'ta sona ererken, City’nin önünde FA Cup ve Dünya Kulüpler Kupası gibi önemli hedefler bulunuyor. Rodri’nin takıma dönmesi, City’nin bu zorlu dönemde toparlanması için kritik bir adım olabilir.

Rodri’nin hem kişisel hedefleri hem de takımı için verdiği mücadele, futbolseverlere ilham kaynağı olmaya devam ediyor.