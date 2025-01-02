Rodri’den Ronaldo’ya Ballon d'or yanıtı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rodri’den Ronaldo’ya Ballon d'or yanıtı

Manchester City’nin yıldız orta sahası Rodri’nin Ballon d'or kazanması tartışmaları da beraberinde getirdi. İspanyol oyuncu, Cristiano Ronaldo’nun sözlerine flaş yanıt verdi.

Yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Rodri, Cristiano Ronaldo'nun Ballon d'or'la ilgili sözlerine şaşırdığını söyledi.

İspanyol basınından AS'a konuşan Rodri, bu sezon yeniden forma giymek istediğini dile getirirken Cristiano Ronaldo'nun sözlerine karşılık verdi.

Rodri 2024'te kazandığı Ballon d'Or'la ilgili, "Aslında bu açıklamalar sürpriz çünkü ödülün nasıl kazanıldığını ve kazananın nasıl seçildiğini herkes biliyor. Bu yıl oy veren gazeteciler benim kazanmam gerektiğini düşündüler. Muhtemelen bir noktada onun kazanması için de aynı gazeteciler oy verdi ve o sanıyorum o zaman bunu kabul ederdi." ifadelerini kullandı.

Kariyerini Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz yılki ödülü Real Madrid forması giyen Vinicius Jr.'ın kazanması gerektiğini söylemişti.

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