Rodrigo Becao Fenerbahçe'de. Bonservisi belli oldu

Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, bir oyuncuyu daha renklerine bağladı.

Sarı-lacivertliler, bir süredir gündemine olan Rodrigo Becao transferinde sona geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, Rodrigo Becao transferi için Udinese ve oyuncuyla anlaşma sağladı.

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Fenerbahçe'nin Becao içi Udinese'ye 9+1 milyon ödeme yapacağı ifade edildi.

Rodrigo Becao'nun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelip Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.

Geçen sezon Udinese ile 28 maça çıkan Becao, 2 gol atarken 1 asist katkısı verdi.