Rodrigo Becao Fenerbahçe'de. Bonservisi belli oldu

Fenerbahçe, uzun süredir uğraştığı Rodrigo Becao transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler Brezilyalı oyuncu ile anlaşma sağladı.

Rodrigo Becao Fenerbahçe'de. Bonservisi belli oldu

Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, bir oyuncuyu daha renklerine bağladı.

Sarı-lacivertliler, bir süredir gündemine olan Rodrigo Becao transferinde sona geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, Rodrigo Becao transferi için Udinese ve oyuncuyla anlaşma sağladı.

İŞTE BONSERVİSİ
Fenerbahçe'nin Becao içi Udinese'ye 9+1 milyon ödeme yapacağı ifade edildi.

Rodrigo Becao'nun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelip Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.

Geçen sezon Udinese ile 28 maça çıkan Becao, 2 gol atarken 1 asist katkısı verdi.

Öne Çıkanlar
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Kerberos ne demek? Kerberos sıcakları ne anlama geliyor?
Kerberos ne demek? Kerberos sıcakları ne anlama geliyor?
Erdoğan’la Bahçeli arasındaki seyyanen zam görüşmelerini içeriği sızdı
Erdoğan’la Bahçeli arasındaki seyyanen zam görüşmelerini içeriği sızdı
Son Haberler
Kanada’da orman yangınlarında 1 kişi hayatını kaybetti Dünya
Kanada’da orman yangınlarında 1 kişi hayatını kaybetti
Mehmet Şimşek'ten çiftçiyi kendi kaderine terk edecek hamle: Düşük faizli krediyi reddetti Güncel
Mehmet Şimşek'ten çiftçiyi kendi kaderine terk edecek hamle: Düşük faizli krediyi reddetti
AKP'nin bir kalesinde daha ekmeğe zam Güncel
AKP'nin bir kalesinde daha ekmeğe zam
İstanbul Havalimanı’nda 15 Temmuz sergisi Kültür Sanat
İstanbul Havalimanı’nda 15 Temmuz sergisi
Boluspor'da 3 ayrılık birden Spor
Boluspor'da 3 ayrılık birden
Erdoğan, Putin'in Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı Güncel
Erdoğan, Putin'in Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı