Rodrigo Becao Fenerbahçe'de. Maliyeti belli oldu

Fenerbahçe Kent, Dzeko ve Szymanski transferlerinin ardından Becao'yu da bitirdi.

Rodrigo Becao Fenerbahçe'de. Maliyeti belli oldu

Fenerbahçe, yeni transferi olan Rodrigo Becao'yu resmen açıkladı.

KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Rodrigo Nascimento França (Becao)'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Udinese Calcio kulübüne toplam transfer bedeli olan 8.312.500 Avro 3 sene içerisinde 5 eşit taksitle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır." denildi. Ayrıca oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

BECAO'DAN TARAFTARA ÇAĞRI
Becao ilk açıklamasında; "Çok mutluyum. Fenerbahçe gibi büyük bir takıma imza attıktan sonra zaten başka bir duygu hissetmeniz mümkün değil. O yüzden bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bu forma ile pek çok kupa kazanmayı umuyorum. Biliyorum ki burası çok büyük, devasa bir kulüp. Fenerbahçe her zaman kupalar için mücadele eden bir takım. Benim hedeflerim de aynı. Lig, Türkiye Kupası ve Konferans Ligi’nde mücadele edeceğiz, mümkün olduğunca fazla kupa kazanmak istiyorum. Fenerbahçe taraftarları, burada olduğum için çok mutluyum. Sizleri yakında stadyumda görmeyi umuyorum, doldurun stadyumu, sizler fark yaratıyorsunuz" dedi.

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