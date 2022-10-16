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Rodriquez’in Picasso’su izleyiciyle buluştu

Carlos Rodriquez’in sahnelediği Picasso’nun resimlerinin koreografinden oluşan gösteri Atatürk Kültür Merkezi'nde Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 11:05
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Rodriquez’in Picasso’su izleyiciyle buluştu

Rodriquez’in Picasso’su izleyiciyle buluştu
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Rodriquez, eserde Picasso'nun resimleriyle ifade ettiklerini, geleneksel dans gösterilerinin dışında farklı bir koreografi ile yansıtmaya çalışıyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan Rodriquez, dans ve müziğin çocukluğundan beri hayatının bir parçası olduğunu belirterek, "Annem de dansçıydı. Küçük bir çocukken İspanya'nın ulusal balesini izlemeye gitmiştim. Benim için inanılmazdı. Bence dansçı olmamın ana nedenlerinden biri de bu." dedi.

Carlos Rodriquez, "Picasso Eterno"nun çağdaş, estetik ve kübizm imgeleriyle harmanlanmış bir Flamenko gösterisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gösteri bizi sanatçının zihnine yerleştiriyor ve aynı zamanda Picasso'nun Paris'teki gençlik yıllarına götürüyor. Jota, Escuela Bolera, Danza Clasica Espanola, Flamenko, klasik bale dansı ve çağdaş dans gibi farklı dans stillerini bir arada sunuyor. 2023 Picasso'nun vefatının 50. yıl dönümü. Bu gösteri de onun dehasına bir saygı duruşu aslında. İzleyicilere yaratıcılık, iyi dansçılar ve müzisyenler, orijinal kostüm tasarımları, eşsiz müzikal kompozisyonlar ve güçlü koreografilerle dolu avangart bir gösteri vaat ediyor. İzleyici Picasso'nun dünyasını zihninde hissediyor ve resimlerini hatırlayıp Picasso'nun gerçekliğinde bir yolculuğa çıkıyor."

Bir koreograf ve sanat yönetmeni olarak gösterilerinde kendisini başarıya götüren etkenlere değinen Rodriquez, "Bizler birer anlatıcıyız. En önemli şeylerden biri dans, müzik, hikaye anlatımı ve aradığınız duygu arasındaki dengeyi bulmak ve seyirciye iletmek." diye konuştu.

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