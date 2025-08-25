Rodrygo için Real Madrid'den Fenerbahçe'ye iyi haber!

Fenerbahçe'nin, İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Rodrygo'yu gündemine aldığı iddiaları dış basında yer almıştı. Başkent ekibinin, Brezilyalı oyuncu için aldığı karar sarı-lacivertlileri mutlu edecek cinsten.

Real Madrid, gözden düşen forveti Rodrygo için gelecek olan teklifleri bekliyor. Madrid'in, Fenerbahçe'nin de hedefleri arasında olduğu haberleri basına yansıyan yıldız oyuncu ile yollarını ayırmayı planladığı öne sürüldü.

RODRYGO BÜYÜK OLASILIKLA REAL MADRID'DEN AYRILACAK

24 yaşındaki Brezilyalı yıldız Rodrygo'nun, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun göreve gelmesinin ardından azalan forma süresi nedeniyle bu yaz Santiago Bernabeu'dan yüksek bonservis bedeliyle ayrılabileceği konuşuluyor. Rodrygo, Kulüpler Dünya Kupası'nda Borussia Dortmund ve Red Bull Salzburg karşısında kısa süreler alsa da, Real Madrid'in La Liga'daki Osasuna ile oynadığı sezon açılışında yedek kulübesinden çıkamadı.

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Real Madrid Rodrygo'yu satmayı planlamasa da, transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Arsenal, Liverpool ve Manchester City'nin teklif yapmaya hazırlandığı öne sürülüyor. Premier Lig'de transfer dönemi 1 Eylül'de sona erecek.

