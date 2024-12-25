Rodrygo, Real Madrid’deki geleceği için kararını verdi

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Rodrygo, Real Madrid’deki geleceği için kararını verdi

Real Madrid’in yıldız oyuncularından Rodrygo, takımdaki geleceği için kararını verdi. Brezilyalı yıldız, Manchester City’den gelen cazip teklifi reddetti.

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Rodrygo, geleceği ile ilgili kararını verdi. Relevo'nun haberine göre; Manchester City, Rodrygo'yu kadrosuna katmak için tüm imkanlarını seferber etti ve Brezilyalı yıldıza "çok büyük" sayılabilecek bir teklif yaptı.

Ancak Rodrygo, sakatlığını da atlatmasının ardından tüm odağını Real Madrid'de başarılı olmaya verdi ve Manchester City'nin cömert teklifini kabul edemeyeceğini İngiliz ekibine iletti.

23 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 21 maçta 6 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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