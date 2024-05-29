Rögar giderine sıkışan yavru kedilerin imdadına itfaiye yetişti

Kaynak: İHA
Rögar giderine sıkışan yavru kedilerin imdadına itfaiye yetişti

Küçükçekmece'de yaşanan olayda, kanalizasyonun rögar giderine sıkışan iki yavru kedi, itfaiye ekiplerinin özverili çalışmasıyla kurtarıldı.

Dün akşam saatlerinde İstasyon Caddesi'nde bulunan rögar giderinden kedi sesleri duyan mahalle sakinleri, hemen durumu itfaiyeye bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, iki yavru kedinin rögar giderinde sıkıştığını fark etti.

Minik kedileri zarar vermeden kurtarmak için hemen harekete geçen itfaiye ekipleri, özverili bir çalışma yürüttü. Uzun uğraşlar sonucunda, özel aparatlar kullanarak kedileri sıkıştıkları yerden kurtarmayı başardılar.

Bir aile çıkarılan yavruları annesiyle birlikte alarak beslerken, yavru kedilerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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