﻿Rögar kapağı hırsızlarına İSKİ'den çağrı

İSKİ, son zamanlarda artış gösteren rögar kapaklarının çalınmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Atık su hatlarında bakım-onarım, havalandırma gibi gerekçelerle tesis edilen İstanbul’un her noktasında yaya ve araç trafiğinin olduğu yerlerde bulunan baca kapaklarının, İstanbulluların can ve mal güvenliği açısından hayati önem taşıdığına dikkati çekilen İSKİ açıklaması şöyle:

“BACA KAPAKLARININ ÇALINDIĞINI GÖREN VATANDAŞLAR İSKİ İLE İLETİŞİME GEÇSİN”

"İSKİ, atıksu hatlarında bakım-onarım, havalandırma gibi gerekçelerle bacalar tesis etmekte, bu bacalar trafik yükü ve korozyona dayanıklı baca kapaklarıyla kapatılmaktadır. İstanbul’un her noktasında yaya ve araç trafiğinin olduğu yerlerde bulunan baca kapakları, İstanbulluların can ve mal güvenliği açısından hayati önem taşımaktadır. Buna rağmen bu kapakların zaman zaman çalındığı gözlemlenmektedir. Birimlerimiz çalınan ya da farklı sebeplerle açılmış olan baca kapaklarına hızla müdahale etmektedir. Ancak, bu ve buna benzer durumları fark eden İstanbulluların da İSKİ sosyal medya hesapları, şube müdürlükleri veya Alo 185 çağrı merkezimiz üzerinden Kurumumuzla iletişime geçmeleri, üzücü olayların yaşanmaması adına son derece önemlidir. İstanbulluların gerekli hassasiyeti göstereceklerine olan inancımızla kamuoyuna saygı ile duyurulur."