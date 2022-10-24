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Rögar kapağını çaldı. Savunması şaşkınlık yarattı

Erzurum'da hafriyat alanında bulunan üç metre derinliğindeki rögarın beton kapağını el arabasıyla götüren Tamer Y. (44), devriye gezen polisin dikkatini çekti. Tamer Y.'nin yakalanınca yaptığı savunma büyük şaşkınlık yarattı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 12:55
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Rögar kapağını çaldı savunması şaşkınlık yarattı

Rögar kapağını çaldı. Savunması şaşkınlık yarattı
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Bu ilginç olay, merkez Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi'nde yaşandı.

Bir apartmanda kaloriferci olarak çalıştığı öğrenilen Tamer Y., hafriyat alanındaki rögar kapağının kullanılmadığını düşünerek el arabasına yükleyip götürmek istedi.

Devriye gezen polis ekibi, Tamer Y.'yi görünce rögar kapağını yerine bırakmasını istedi. Polis memuru, Tamer Y.'yi "İnsanların canına kastediyorsun" diyerek uyardı.

KENDİ SAVUNDU: HIRSIZ DEĞİLİM

Tamer Y., "Amirim, hırsızlık yapanları tutmuyorsun, bir tane kapak ne ki? Hırsız mıyım ben, hırsız mıyım amirim" diye sordu.

Rögar kapağını çalmadığını öne süren Tamer Y. kendini şöyle savundu: Lazımdı götürdük. Ben bunu satmayacağım, ben vatandaşım. Kalorifercilik yapıyorum, hırsızlık yapmıyorum. Hırsız değilim.

Polis memuru, rögar kapağının götürülmesiyle ilgili Erzurum Büyükşehir Belediyesi görevlilerine bilgi verdi. Olay yerine gelen belediye ekiplerinin nezaretinde Tamer Y., yaklaşık 50 kilogramlık beton rögar kapağını kaldırımdaki yerine koydu.(AA)

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