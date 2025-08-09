Rojin Kabaiş cinayetinde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Van Gölü sahilinde cesedi bulunmuştu

Geçtiğimiz sene 27 Eylül günü, kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan ve 18 gün sonra Van Gölü sahilinde cansız bedenine ulaşılan Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

10 aydır devam eden soruşturmada, Kabaiş’in cansız bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA izlerinin bulunduğu ortaya çıktı.

Adli Tıp’tan elde edilen yeni bulgulara göre, Rojin Kabaiş’in vücudunda iki farklı erkeğe ait genetik iz tespit edildi. Bulgular, soruşturma dosyasına girerken Kabaiş’in ölümünün intihar değil bir suç şüphesi taşıdığı ihtimali kuvvetlendi.

"İNTİHAR EDECEK BİR DURUM YOKTU"

Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Otopside iki farklı erkeğe ait DNA bulundu. 10 aydır araştırılıyor. Demek ki o kişiler suçlu. Araştırma yapılıyor. Biz olayın aydınlatılmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kabaiş, intihar iddialarına tepki göstererek kızının böyle bir karar almasını gerektirecek bir sorun yaşamadığına dikkat çekti ve “İntihar dediler. Biz de ‘Eğer intiharsa kanıt gösterin’ diyoruz. Niye intihar edecek? İntihar edecek bir durum yoktu” sözlerini sarf etti.