Adli Tıp Kurumu, 15 Ekim 2024’te Van Gölü’nde cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin incelemelerini tamamladı. Raporda, Kabaiş’in ölümünün 'suda boğulma sonucu' meydana geldiği belirtildi ancak olayın intihar, kaza veya dış etken sonucu olup olmadığı konusunda kesin bir kanaate varılamadı. Kabaiş’ten alınan örneklerde kendisine ait DNA’nın yanı sıra iki farklı erkek DNA profiline rastlandığı hatırlatıldı: "Ancak bu bulguların, ölüm sonrası süreçte veya çevresel temas sonucu bulaşma ihtimalini bertaraf edemediği değerlendirilmiştir. Söz konusu farklı DNA’lar bulaşma nedeniyle geçtiyse bu bulaşın nedenleri arasında cesedin su içerisinde kalması ve sürüklenmiş olması, bulunduğu yerde çevresel temasa maruz kalması ve olay yeri incelemesi veya nakil sırasında temas ihtimali yer almaktadır.”

'CİNSEL SALDIRIYA RASTLANMADI'

Cinsel saldırıya dair herhangi bir bulguya rastlanılmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Vücutta darp, şiddet veya zehirlenmeye işaret eden herhangi bir tıbbi delil tespit edilmemiştir. Ölümün, kaybolduğu tarih olan 27 Eylül 2024 civarında gerçekleştiği; bu süreçte cesedin bir süre su içinde kaldığı değerlendirilmiştir. Mevcut bulgular, ölümün suda boğulma sonucu meydana geldiğini göstermektedir. Rojin Kabaiş’in kaybolma ile bulunması arasında geçen yaklaşık 18 günlük süre ve laboratuvar incelemeleri, suda boğulmanın intihar, kaza veya başkası tarafından müdahale sonucu gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda kesin bir tıbbi değerlendirme yapılmasına olanak vermemektedir. Sonuç olarak; Adli Tıp Kurumu, eldeki bulgular ışığında Rojin Kabaiş’in ölümünün suda boğulma sonucu meydana geldiğini; ancak olayın oluş şekli hakkında (intihar, kaza veya dış etken) kesin bir kanaate varılamadığını bildirmiştir."

NE OLMUŞTU?

Van'da 27 Eylül 2024'ten itibaren kendisinden haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 15 Ekim 2024'te Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu.

Van Adli Tıp Kurumundaki ön otopsi işlemlerinin ardından Kabaiş'in cesedinden alınan numuneler, kesin ölüm nedeninin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. Kabaiş'in cenazesi, 16 Ekim'de Diyarbakır'da toprağa verilmişti.