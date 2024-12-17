Rojin Kabaiş ile ilgili yeni gelişme! Raporda dikkat çeken 'ölüm günü' detayı

Kaynak: Haber Merkezi
Rojin Kabaiş ile ilgili yeni gelişme! Raporda dikkat çeken 'ölüm günü' detayı

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni Van Gölü'nde bulunan Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Üniversite öğrencisi genç kızın kaybolduğu gün hayatını kaybettiği ve 18 gün boyunca suda olduğu belirlendi.

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş (21) ile ilgili suda kalma süresi ve ölüm zamanına ilişkin istenen ek rapor ortaya çıktı.

rojinnn.jpeg

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş (21) ile ilgili suda kalma süresi ve ölüm zamanına ilişkin istenen ek rapor ortaya çıktı. Raporda Rojin’in kaybolduğu gün öldüğü ve o günden, bulunduğu tarihe kadar suda kaldığının oy birliğiyle mütalaa edildiği belirtildi.

DHA'nın haberine göre Van'da kaldığı yurttan 27 Eylül'de çıkan ve bir daha haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeni, 15 Ekim'de Mehmet Emin Ankay (60) tarafından kırsal Mollakasım Mahallesi'nde bulundu.

Otopsi sonucuna göre genç kızın ölümü nedeninin suda boğulma olduğu belirtildi. Rojin'in ölümü ile ilgili soruşturma sürerken, baba Nizamettin Kabaiş, yaptığı açıklamalarda kızının intihar ettiğini düşünmediğini söyledi. Ayrıca kızına ait eşyaları yurttan alıp, evine getiren Nizamettin Kabaiş, salona serdiği eşyaları görüntüleyip, Rojin'in kendisine zarar vermeyeceğini açıkladı.

Rojin Kabaiş ile ilgili suda kalma süresi ve ölüm zamanına ilişkin istenen ek rapor ortaya çıktı. Raporda Rojin’in kaybolduğu gün öldüğü ve o günden, bulunduğu tarihe kadar suda kaldığı tespit edildi.

Son Haberler
Sahte içki operasyonu! 3 kişi gözaltına alındı
Sahte içki operasyonu! 3 kişi gözaltına alındı
Nazilli’de işyerlerine hijyen denetimi yapıldı
Nazilli’de işyerlerine hijyen denetimi yapıldı
Trabzonspor’dan MHK’ye “İstifa et” çağrısı: Türk futbolu geri dönüşü olmayan bir yolda
Trabzonspor’dan MHK’ye “İstifa et” çağrısı: Türk futbolu geri dönüşü olmayan bir yolda
Böylesi görülmedi! Wanda Nara, eski eşi ve yeni sevgilisi aynı karede
Böylesi görülmedi! Wanda Nara, eski eşi ve yeni sevgilisi aynı karede
Hastane otoparkında alev alan otomobil küle döndü
Hastane otoparkında alev alan otomobil küle döndü