Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, okula başladıktan üç gün sonra, 27 Eylül akşamı Van Gölü sahilinde kayboldu. Cansız bedeni, 18 gün sonra, 15 Ekim’de kaybolduğu yerden 24 kilometre uzaklıktaki Mollakasım Köyü Sahili’nde bir yurttaşın ihbarı üzerine bulundu.

Emniyet birimlerinin 'intihar' şüphesi üzerinde durmaları üzerine Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş "Niye intihar edecek? Bir genç kız öğretmenliği üniversiteyi kazanmıştı" diyerek kızının intihar edebilecek biri olmadığını ifade etti ve adalet mücadelesi başlattı.

Kabaiş kızının ölümünde üniversitenin ve yurdun ihmalinin büyük olduğunu öne sürerek "Hem yurt hem üniversite. İkisi de büyük ihmalleri vardır. O ihmaller de ölüme sebebiyet getiren ihmallerdir. Cuma akşamı kayboluyor, Cumartesi günü öğleye doğru bizi aradılar. Bunlar ihmaldirler. Ölüme sebebiyet getiren ihmaldir. Hem yurt hem üniversite. İkisinden de şikayet edeceğim. Onlar sebeptir." dedi.

Şu anda kadar herhangi birine ceza verilmediğine ve görevde uzaklaştırma yapılmadığına dikkat çeken Kabaiş yurttan ve üniversiteden tekrar şikayetçi olduklarını belirtti.

Hayatını kaybeden Rojin Kabaiş'in öğrenci arkadaşlarının Rojin'in bulunması oturma eylemi yaptıklarını hatırlatan baba "Rektörlük bunlara da engel oluyor. Neden ama? Sebep nedir? Niye engel oluyorsun? Sen bize değer vermedin. Bari öğrencilerine değer ver. Oturma eylemi yapsınlar, sıkıntı yok. Açıklama yapsınlar, sorsunlar. 'Bizim sınıf arkadaşımıza ne oldu' sorusunu soruyorlar. Bu DNA'lar ikinci rapor adli tıpten geldi. DNA'lar tespit edildi. Artık daha bulaş değil. Rojin'in bedenin neresinden tespit edildi. O da bellidir ki yani bir cinayettir." ifadelerini kullandı.

Kızının en son oda arkadaşıyla telefonda 2 defa konuştuğunu söyleyen baba genç kızla konuşmalarına yurt yetkililerin engel olduğunu öne sürerek "Tehdit mesajı o açıklamadan sonra geldi. Bundan bir ay önceydi. Yani o yeni gelen rapor iki erkeğe ait DNA. Ondan sonra o tehditler geldi, gelmeye başladı. 3-4 tane farklı numaradan, yabancı numara. İlk bana gelen numara, oda yabancıydı. Kabe'nin üzerine uçak geçiyor bomba yağdırıyor. Bir de alt yazıda "Rojin'in ölümünden bizim parmağımız vardır. sen ve ailen geri çekilmezseniz aksi takdirde ölümünüz yakındır. Şu şekilde yazıyor. Bu beni hiç etkilemiyor. Ben ondan hiç çekinmeyeceğim." dedi.

Rojin'in vücudunda tespit edilen iki erkeğe ait DNA'nın kime ait olduğunun bir an önce ortaya çıkması gerektiğini ifade eden baba önemli yeni bir bilgiyi daha paylaştı.

'ATLETİNDE BAŞKA BİR KADINA AİT KAN İZİNE RASTLANDI'

Rojin'in atletinde kan izine rastlandığını duyuran baba, savcılıktan kan izinin başka bir kadına ait olduğu bilgisini aldığını söyledi. Acılı baba "Neyi nesi? O kadın kimdir? Onu tespit edilmesi lazım. Ki o kadın acaba aracı oldu, rojini bir yere götürdüler. O şekilde tespit edilebilir. Herkesten rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslenen baba "bu dosyanın bir an önce aydınlanmasını istiyoruz ki o büyükler de el atsın." dedi.