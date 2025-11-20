Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Rojin Kabaiş, geçen yıl kayıp olarak aranırken 15 Ekim'de (2024) Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi'nde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi'nin raporu, genç kızın vücudunda kimliği belirsiz iki erkeğe ait DNA bulunduğunu açıklamıştı. Raporun basına yansımasının ardından, Manisa'da ortaya çıkan bomba tanığın savcılığa verdiği ifade dengeleri değiştirdi.

"YÜRÜ GİDİYORUZ" DİYEREK KOLUNDAN TUTMUŞ

Olay tarihinde eşiyle birlikte bir etkinlik için Van'da bulunduğunu belirten tanık, Rojin'in kaybolduğu 27 Eylül akşamı misafirhaneye dönerken yolda tanık olduğu diyaloğu savcılıkla paylaştı.

GazeteDetay'ın haberine göre tanık ifadesinde, Rojin Kabaiş'e benzettiği genç bir kızın yanında, yaklaşık 1.70 boylarında bir erkek gördüğünü belirterek o anları şöyle anlattı:

ARAÇTA İKİNCİ BİR KİŞİ DAHA VARDI

Tanığın ifadesindeki en kritik detay ise DNA raporuyla örtüşen "ikinci şahıs" vurgusu oldu. Tanık, yolun karşısında bekleyen bir araç olduğunu ve aracın içinde genç bir erkeğin daha bulunduğunu belirterek, "Kızla birlikte o araca bindiler. Nereye gittiklerini bilmiyorum" dedi.

Tanık, basında yer alan Adli Tıp raporuna dikkat çekerek "Haberlerde Rojin'in üzerinde iki kişinin DNA’sının bulunduğunu okuyunca, o gece gördüğüm iki erkek aklıma geldi ve şüphelenerek ifade verme gereği duydum" açıklamasında bulundu.

27 Eylül akşamı misafirhaneye dönerken yolda Rojin'i gördüğünü düşündüğünü söyleyen tanık, "Bir erkek, Rojin’e benzettiğim kızın kolundan tuttu. 'Yürü gidiyoruz' dedi. Kız da 'Babamın haberi var mı?' diye sordu. Erkek şahıs ise 'Var' yanıtını verdi" ifadelerini kullandı.

Savcılığın, sürpriz tanığın verdiği ifade doğrultusunda eşkaller ile araç üzerinde inceleme başlatması bekleniyor.