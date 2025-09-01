Rojin Kabaiş soruşturmasında flaş gelişme! İntihar denilmişti

21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Savcının baba Nizamettin Kabaiş'e "Bir şey bulduk, iki kişiden şüpheleniyoruz" dediği öğrenildi.

'2 KİŞİDEN ŞÜPHELENİYORUZ'

Nizamettin Kabaiş, süreci "En son savcımızla görüşmem iki ay önceydi. Savcımız bu kez ciddi umut verdi. ‘Fazla ağlama, bir şey bulduk, iki kişiden şüpheleniyoruz’ dedi. Demek ki DNA izleri var. İnşallah o katiller bulunur ve en ağır cezayı alır" sözleriyle anlattı.

NE OLMUŞTU?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül’de kaldığı yurttan Van Gölü kenarında 'çakıl taşı' toplayacağını söyleyerek ayrılmış ve geri dönmemişti. Arkadaşlarının ihbarı ile başlatılan aramalarda Kabaiş’in telefonu, kulaklığı ve yiyecekleri Van Gölü kıyısında bulunmuştu.

18 gün sonra Kabaiş’in cansız bedeni, Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi kırsalında bir vatandaş tarafından bulunmuştu. Kabaiş’in ölüm sebebi otopsi sonucu suda boğulma olduğu belirtilmiş, ancak aile “intihar” iddialarına karşı çıkarak "cinayet" iddiasına bulunmuştu.

Soruşturmaya ikinci bir savcı görevlendirilmiş, aile dahil, yaklaşık 240 kişi konuyla ilgili yeniden ifade vererek DNA örnekleri vermişti.