Van'da göl kıyısında ölü bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş hakkında sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen F.Ş. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sosyal medya hesabı üzerinden Van'da ölü bulunan Rojin Kabaiş'e yönelik hakaret ve aşağılayıcı söylemlerde bulunulduğu tespit edilen Şanlıurfa'da yaşayan F.Ş. isimli şahıs, savcılık talimatıyla dün gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından bu gün adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.