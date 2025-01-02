Rojin'in babası ve öğrencilerden adalet çağrısı

Kabaiş ailesi, Mavi Kelebekler Kulübü üyeleri ve öğrenciler, Rojin’in kaybolmasının ardından yaşanan acıya dikkat çekmek amacıyla toplandı. Katılımcılar, Rojin Kabaiş’in fotoğrafını yakalarına takarak açıklama yapmak üzere bir araya geldi.

MAVİ KELEBEKLER KULÜBÜ’NDEN AÇIKLAMA

Kulüp adına basın mensuplarına açıklamada bulunan Öğretim Görevlisi Mahmut Altunhan, Rojin Kabaiş’in kaybolduğu 27 Eylül 2024 tarihi ile cesedinin 15 Ekim 2024 tarihinde bulunmasından sonra, bu acıyı paylaşmak amacıyla toplandıklarını söyledi. Altunhan, olayın aydınlatılabilmesi için tüm halkın, öğrencilerin ve kamu kuruluşlarının desteğiyle faillerin bir an önce ortaya çıkmasını temenni ettiklerini belirtti.

Altunhan açıklamasında, “Katil ya da katillerin adaletin önüne çıkartılarak gönüllerin bir nebze de olsa ferahlaması, aydınlık yarınlarımıza güven ve huzurun mihenk taşı olacaktır. Adaletin keskin kılıcı masum insanlara güven vermeli, suçlulara da korku salmalıdır ve bu bir elzemdir” dedi.

BABASI NİZAMETTİN KABAIŞ’İN DUYGULU AÇIKLAMALARI

Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş ise açıklamalarında büyük bir duygusal acı yaşadığını ifade etti. Oğlunun kaybolmasının ardından aynı acıyı hala içinde taşıdığını belirten Kabaiş, kızının okulunu çok sevdiğini söyledi. “Okulunu severek üniversiteye gitti. Benim için çok büyük bir acı, unutulmaz bir şey” diyen Kabaiş, kızının intihar etmediğini ve “Kesinlikle intihar etmedi, Rojin’i katlettiler, darp ettiler. İntihar süsü verdiler, intihar edecek hiçbir durum da ortada yoktur” şeklinde konuştu.

ROJİN KABAIŞ’İN CANSIZ BEDENİ VAN GÖLÜ KENARINDA BULUNDU

Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024 tarihinde Van'da kaybolmuş, 15 Ekim 2024 tarihinde Van Gölü kıyısında cesedi bulunmuştu. Genç kızın cenazesi, memleketi Diyarbakır’da toprağa verilmişti. Olayın ardından başlayan soruşturma, ailenin ve kamuoyunun büyük ilgisini çekmişti.