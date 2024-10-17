Rojin’in babası canlı yayında konuştu: Kızım 14-15 gün ellerinde kalmış

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş olayında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, "Neler Oluyor Hayatta" programına telefonla bağlandı. Acılı baba, önemli iddialarda bulundu.

Kanal D'de yayınlanan Hakan Ural ve Ferda Yıldırım'ın sunduğu "Neler Oluyor Hayatta" programında 21 yaşındaki Rojin'e ne olduğunun yanıtı arandı.

İNTİHAR İDDİALARINI YALANLADI

Canlı yayın konuğu olarak programa telefonla katılan Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş "24 kilometre uzağa, o çocuk tek başına gitmez. Çocuğumun başına birileri bir şey getirmiş mutlaka" dedi. Baba Nizamettin Kabaiş "İntihar iddialarını da bir kez daha reddetti.

Rojin'in çok mutlu bir çocuk olduğunu söyleyen Acılı baba Rojin'in intihar edebileceği hiçbir durumun kesinlikle söz konusu olmadığını söyledi.

Baba Kabaiş "Bilgisayarda bazı araştırmalar yapmış" deniliyor ama bunlar sizce intihar ettiği anlamına gelebilir mi? Mümkün değil. Kızım namazını da kılıyordu. Mutlu bir çocuktu. Asla intihar etmesi için bir nedeni yoktu. Morali de çok güzeldi. Okulunu, derslerini seviyordu. Ne evde ne okulda keyfini bozan hiçbir konu yoktu. Üniversiteyi kazandığı için de çok mutluydu. Biz diyoruz ki o çocuğa bir vahşet yapıldı ve bu muhakkak ortaya çıkacak. Elbette bir iz çıkacak." ifadelerini kullandı.

"GÖTÜRENLERİN 14-15 GÜN ELİNDE KALMIŞ"

Darp edildiğine dair belirtilerin olduğunu söyleyen Baba Kabaiş, kızının sırtında morluklar olduğunu ve bizzat kendisinin gördüğünü söyledi. Bugüne de ailede kimsenin intihar etmediğini söyleyen Nizamettin Kabaiş "Sırtını iyice çevirmediler buna rağmen gördüm. Hatta oradaki bilim adamları da bana şunu söyledi: "Bu suda 4-5 gün anca kalmış. Fazla olsaydı bu vücut, beden yıpranırdı" yıpranmamıştı. O morlukları gördüğümde o zaman acım çok tazeydi ve aklım başımda değildi. Kesinlikle birileri bu çocuğu götürdü. O çocuk 24 kilometre yolu asla katedemez. Bu çocuk bence 14-15 gün boyunca onu götürenlerin elinde kalmış" diye konuştu.