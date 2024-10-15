Rojin’in cesedi otopsiye gönderildi

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş (21), üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a gelip 25 Eylül günü yurda yerleşmişti.

Van'da kaybolan Rojin'in cansız bedeni bulundu

27 Eylül günü ise kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere ayrılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde üstünde eşofmanları olan ve turnikeden geçtiği sırada telefonla ilgilendiği görülen Rojin'in kaybolmasından 18 gün sonra acı haber geldi.

Aramaların 13'üncü gününde Van Gölü kıyısında başörtüsü bulunan Kabaiş’in cesedi, bugün Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kabaiş’in cesedi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

ALİ YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van Gölü Molla Kasım köyü sahilinde ölü bulunan Rojin'in ailesine sosyal medya hesabından taziye mesajı gönderdi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “27 Eylül 2024 Cuma günü Van'da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Molla Kasım köyü sahilinde bulundu. Rojin kızımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.