Rojin'in kaybolmadan önce internette araştırdıkları dikkat çekti! Esrarengiz ölümünün perde arkası aralanıyor

Van'da kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ten 18 gün sonra acı haber geldi. Günlerdir aranan genç kızın cansız bedeni, en son görüldüğü yerden 20 kilometre uzaklıkta bulundu. Kabaiş'in cenazesi, Diyarbakır'da ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Van Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, genç kızın ölümüne dair ilk incelemelerde şüpheli bir durum tespit edilmediğini, ancak cesedin uzun süre suda kaldığı için ciddi deformasyonlar gösterdiğini açıkladı. Bu nedenle kesin ölüm nedeni, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek otopsi raporuyla belirlenecek.

İNTERNETTE DİKKAT ÇEKEN ARAMALAR

Olayla ilgili yapılan incelemeler, Rojin Kabaiş'in telefonunda dikkat çeken arama kayıtlarını ortaya çıkardı. Genç kız, ölümünden önce internet üzerinden "Otopsi nasıl yapılır?", "Cennete nasıl gidilir?" ve "Ölen kişinin banka hesabındaki para ne olur?" gibi aramalar yaptığı öğrenildi.

ROJİN'İN BABASINDAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Rojin'in babası ise kızının intihar etmediğini cinayete kurban gittiğini öne sürerek, "Rojin bir gece boyunca yurda gitmedi, öbür gün saat 12'ye çeyrek kala beni aradılar. Diyor 'çocuğun gelmemiş'. Benim haberim nasıl olsun çocuğumun gelip gelmediğinden. Kenarda tel örgü yoktu, kamera yoktu, ışık yoktu. Çocuk demiş ki; 'Gideceğim biraz çakıl taşı toplayacağım' Benim tahminim serseriler orada görmüşler, çocuğuma zarar vermişler. İnşallah bunu yapanları en yakın zamanda bulup en ağır ceza neyse onlara versinler. Hatta idam etsinler onları” ifadelerini kullandı.