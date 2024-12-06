Rojin'in şüpheli ölümünde yeni delil! Bedeninde iki DNA örneği bulundu

Düzenleme: Kaynak: T24
Rojin'in şüpheli ölümünde yeni delil! Bedeninde iki DNA örneği bulundu

Van'da 18 günün sonunda cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümü aydınlatamazken, Baba Kabaiş, "Rojin'in bedeninde iki DNA örneği bulundu" dedi.

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra Mollakasım Köyü Sahili’nde cansız bedeni bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili belirsizlikler sürüyor. Otopsi raporunda ölüm nedeni “suda boğulma” olarak belirtilirken, olayın intihar mı yoksa dışarıdan bir müdahale sonucu mu gerçekleştiği konusunda net bir açıklama yapılmadı.

BABA KABAİŞ: "KIZIM İNTİHAR ETMEDİ"

Rojin Kabaiş’in ailesi, ölümün şüpheli olduğunu savunuyor. Baba Nizamettin Kabaiş, 69 gündür adalet mücadelesini sürdürerek, kızının intihar etmediğine inandığını ifade ediyor. Baba Kabaiş, soruşturma sürecinde ortaya çıkan iki kritik delile dikkat çekti.

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TELEFON ÇÖZÜLEMEMİŞ, ARAMALAR BASINA SIZMIŞ

T24'ten Candan Yıldız'ın aktardığına göre, Baba Kabaiş, kızının telefonunun halen tam olarak çözülemediğini belirtti. Ancak Rojin’in telefonundaki “Otopsi nasıl yapılır?”, “Cennete nasıl gidilir?”, “Ölen kişinin banka hesabındaki para ne olur?” gibi internet aramalarının, cihazın çözülme süreci tamamlanmadan önce basına sızdırıldığını vurguladı.

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ROJİN’İN BEDENİNDE İKİ DNA ÖRNEĞİ TESPİT EDİLDİ

Şüpheli ölümle ilgili yeni bilgiler veren baba Kabaiş, "Rojin'in bedeninde iki DNA örneği bulunduğunu" söyledi. Baba Kabaiş, bu delilin olayın aydınlatılması açısından büyük önem taşıdığını belirtirken, DNA örneklerinin kimlere ait olduğuna ve soruşturmayı nasıl etkilediğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

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