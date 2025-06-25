ROK, Fatih Altaylı'nın tahliye edileceği tarihi açıkladı! Gündeme bomba gibi düştü...

Ensonhaber Youtube kanalında çarpıcı açıklamalarda bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, Fatih Altaylı'nın ne zaman cezaevinden çıkacağını yargıç gibi açıkladı. Kütahyalı, Altaylı’nın en erken Temmuz 2027'de cezaevinden çıkabileceğini hatta bu sürenin daha da uzayabileceğini iddia etti.

KÜTAHYALI SERBEST KALACAĞI TARİHİ AÇIKLADI

Kütahyalı, ayrıca hakkında farklı dosyaların da gündeme geleceğini ve Youtube kanalının kapatılacağının altını çizerken, “'Fatih Altaylı’yı çok uzun süre bırakmayacaklar. En erken Temmuz 2027’de çıkabilir, o da belki. 'Ekrem İmamoğlu ne kadar yatarsa o da o kadar yatar' diyenler var. Fatih Altaylı operasyonunu 19 Mart operasyonunun medya ayağı olarak görmek mümkün. Duruşmalarda en hanım hanımcık da olsa 4 yıl 8 ay alsa onun yatarı 1.5 sene falan oluyor. Başka başka şeyler de var onun hakkında onlar da aktive edilecek gibi duruyor. Kanalına erişim engeli geleceği görünüyor. Kanalı kapatılacak belli.” dedi.

NE OLMUŞTU?

Fatih Altaylı hakkında 20 Haziran 2025 tarihli yayın nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Altaylı, emniyette sözlerine ilişkin, Cumhurbaşkanına hakaret veya tehdit amacı taşımadığını söylemişti. Altaylı, Erdoğan'ı "hedef alan tehdit içerikli" sözler sarf ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturmada tutuklanmıştı.

Silivri Cezaevine gönderilen Altaylı, Erdoğan’a “Bu oran çok da beklediğim oran. Şu anda AKP seçmeninin önemli bir bölümü ve MHP seçmeninin bir bölümü dışında hiç kimse böyle bir şeye onay vermez.Geçmişine bak bu milletin, yakın geçmişinden söz etmiyorum, uzak geçmişine bak, bu millet hoşuna gitmediği, istemediği zaman padişahını boğmuş bir millettir. Az buz değildir öldürülen, suikaste kurban giden Osmanlı padişahı, boğazlanan veya intihar etti süsü verilen” demişti.

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