Rokanın yararları nelerdir

Rokanın yaprakları, kökü çeşitli yerlerde kullanılır. Aynı zamanda tohumları da kullanılmaktadır. Kökünden ve tohumlarından baharat üretilir. Baharatı yemeklere güzel koku ve tat vermek için kullanılır. 100 gram taze roka yaprağında yaklaşık 150 mg C vitamini bulunmaktadır. Rokanın aynı zamanda afrodizyak etkisi de vardır. Roka, C vitaminin yanı sıra K ve P vitaminler ve çeşitli mineraller açısında da oldukça zengin bir bitkidir.

Kokulu bir bitki olan roka, C vitamini açısından oldukça zengin. Pazarlardan demet demet alımı kolay olan Rokayı tüketmek sağlığa çok yararlı. İşte Roka’nın yararları:

Vücuda kuvvet verir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Cinsel gücü ve isteği arttırır.

Öksürüğü keser.

Vücuttaki zararlı maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı olur.

Roka iştah açıcıdır.

Mideyi kuvvetlendirir.

Hazmı kolaylaştırır.

İdrar söktürücüdür.

Karaciğere faydalıdır.

Karaciğer ağrılarını giderir.

Kanı temizler.

Sarılığı keser.

Uyarıcıdır.