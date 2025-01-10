Roketsan mühendisinin şüpheli ölümü! Telefonunda arama geçmişine ulaşıldı

Türkiye'yi derinden sarsan Roketsan mühendisinin ölümüne ilişkin şok detay ortaya çıktı.

“NASIL İNTİHAR EDİLİR, HANGİ MADDE NE KADAR SÜREDE ÖLDÜRÜR”

Yücel'in telefonunda "Nasıl intihar edilir, hangi madde ne kadar sürede öldürür" şeklinde aramalar tespit edildi.

Ayrıca kapının içeriden kilitli olduğu ve Yücel'in vücudunda herhangi bir darp ya da cebir izi bulunmadığı belirtildi.

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Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda Yusuf Serdar Yücel'e uzun süre ulaşamayan arkadaşları, durumu ailesine ve polise bildirdi. İhbar üzerine Yücel'in Ankara'daki evine giden ekipler, kapının içeriden kilitli olduğunu belirledi. Çilingir yardımıyla içeri giren polisler, Yücel'in cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Yücel'in hayatını kaybettiği doğrulandı.

İNTERNET ARAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Sabah gazetesinde yer alan haberine göre, olayla ilgili soruşturmayı sürdüren Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yücel'in telefonunda yaptıkları incelemede "Nasıl intihar edilir, hangi madde ne kadar sürede öldürür" gibi aramalar tespit etti. Ayrıca olay yerinde yapılan incelemede kapının içeriden kilitli olduğu ve zorlanmadığı, dairenin düzenli olduğu, Yücel'in bedeninde herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı öğrenildi.

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CENAZESİ MEMLEKETİ ISPARTA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Yusuf Serdar Yücel'in cenazesi, memleketi Isparta'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Genç mühendisin ani ölümü ailesini ve yakın çevresini yasa boğdu.