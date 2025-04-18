ROK'tan talimat gibi ihbar! İki gazetecinin evinin basılmasını istemiş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda belediye yöneticisine başlatılan soruşturmaların yanı sıra, CHP kurultayına yönelik soruşturmalar ile kayyum iddiaları gündemde yer edinmeye devam ediyor.

Kayyum iddialarında tartışmalı açıklamalar yapan Rasim Ozan Kütahyalı, dün soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Kütahyalı, işlemlerinin ardından tahliye edildi.

İKİ GAZETECİYİ İHBAR ETMİŞ

Son olarak CHP'ye kayyum iddiaları ile gündeme gelen Rasim Ozan Kütahyalı, kendisini eleştiren gazetecilerin evlerinin basılması için suç duyurusunda bulunmuş.

Öte yandan Kütahyalı, kendisini eleştiren ve tepki gösteren gazetecileri ihbar ettiği yönünde iddia gündeme taşındı.

Cumhuriyet'ten Can Uğur'un haberine göre Kütahyalı, gazeteci Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan hakkında ayrı ayrı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

HALK TV'DEKİ RÖPORTAJI GÜNDEM OLMUŞTU

Avukatı aracılığıyla savcılığa geçen günlerde sunulan dilekçede, Pehlivan ve Terkoğlu’nun sosyal medya paylaşımı "alenen hakaret" olarak değerlendirilirken, evinde arama yapılması ve bilgisayar, telefon gibi dijital cihazlarına el konulması istendi. Savcılık bu talep üzerine soruşturma başlattı.

Şikayete konu olan olay iktidara yakın duruşuyla ve tartışmalı yorumlarıyla bilinen Rasim Ozan Kütahyalı’nın Halk TV’de bir röportaja çıkarılmasına dayanıyor.

Saray’ı yakından bilen isimler CHP’de yaşanabilecek 3 senaryoyu açıkladı! ROK bu yüzden gözaltına alınmıştı…

Rasim Ozan’ın ifadesi ortaya çıktı. CHP’ye kayyum atanacağını iddia etmişti

Halk TV’de Rasim Ozan krizi! Büyük tepki yağdı