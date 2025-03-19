Roland Sallai Türkiye'ye karşı forma giyecek mi?

UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında A Milli futbol takımı Macaristan'ı konuk edecek. Türkiye-Macaristan UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçı Perşembe akşamı saat 20:00'de başlayacak. Mücaade TV8 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

SALLAİ FORMA GİYEMEYECEK

Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi Türkiye maçı için açıklama yaparken "Roland Sallai'nin kasığında bir zorlanma var, bu yüzden bizimle seyahat etmedi. Yarınki maçta forma giyemeyecek." ifadelerini kullandı.

Rossi değerlendirmelerinde “Bir yıl önce Türkiye ile hazırlık maçı oynadık. Daha sonra Türkiye, EURO2024'e gitti. Harika bir iş çıkardılar. Bana göre turnuvanın sürpriz takımlarından biriydiler. Uluslar Ligi’nde de çok iyi performans gösterdiler, sadece son maçta kaybettiler. Kağıt üzerinde Türkiye bizden daha güçlü ve yaklaşık iki kat daha değerli bir kadroya sahip. Ama futbol sahada oynanır. Yarın bu atmosferde karakter ve cesaret gösterirsek her şey olabilir.“ dedi.