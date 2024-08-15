Roller değişti. Genç kadından erkek arkadaşına romantik evlilik teklifi

Romantizmin başkenti olarak bilinen Venedik, unutulmaz anılara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kez bir çift, Venedik’in büyüleyici kanallarında yaptıkları tekne turunda tüm dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada gündem olan bu anın özelliği ise rollerin değişmiş olmasıydı.

Genç kadın, erkek arkadaşının arkası dönük bir şekilde etrafı izlediği sırada, cebinden bir yüzük çıkararak ona evlilik teklifi yaptı. Teklif karşısında büyük bir mutluluk yaşayan erkek arkadaşının yüzündeki şaşkınlık ve sevinç anları videoya yansıdı. Bu beklenmedik an, videoyu izleyenlerin yüzünde bir gülümseme bıraktı.

Videonun sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte birçok kişi bu modern ve cesur teklifi beğeni yağmuruna tuttu. Romantik, eğlenceli ve biraz da sıra dışı olan bu evlilik teklifi, kısa sürede viral olarak sosyal medyada gündem olmayı başardı.