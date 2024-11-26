Rolling Stone dergisi, iş dünyasında izlenmesi gereken girişimcileri açıkladı. Listede Hollywood yıldızı da var

Her yıl iş dünyasında izlenmesi gereken girişimcileri açıklayan Rolling Stone dergisi, yeni listesini duyurdu.

İngiltere edisyonunun yayımladığı liste, yenilikçi projeleri ve elde ettikleri başarılarla alanlarında öne çıkan kişileri işaret ediyor. Bu yıl da teknolojiden gastronomiye, emlaktan eğlence dünyasına kadar birçok sektörde öne çıkan isimler paylaşıldı.

YOLSUZLUK VE YOKSULLUKLA MÜCADELE ETTİ

Bu isimlerden biri, Amerikalı cerrah Tanveer Zamani oldu.

Pakistan asıllı ve ülkesinde eski bir siyasetçi olan Zamani, dergiye göre hayatını yalnızca tıbbi çalışmalara değil, aynı zamanda insani yardım projelerine de adadı. Çocuk işçiliği, yolsuzluk ve yoksullukla mücadelede yürüttüğü kampanyalar, ona küresel ölçekte bir saygınlık kazandırdı. Dört çocuk annesi olan Zamani, mesleki ve insani başarısıyla ilham veren bir figür haline geldi ve Rolling Stone’da yer almaya hak kazandı.

23 YAŞINDA GENÇ GİRİŞİMCİ

Listede yer alan diğer isimler de dikkat çekici projelere imza atıyor.

Henüz 23 yaşında olan Deep Patel, doğal içeriklere odaklanan bakım ürünleri markası Blu Atlas’ı kurarak büyük bir ticari başarıya ulaştı. Listede lüks emlak alanında önemli işler başaran Christian Wolf ve İngiltere’nin en önemli ve tanınan şeflerinden biri olan Gordon Ramsay gibi isimler de yer aldı.

HOLLWOOD YILDIZI DA LİSTEDE

Yine Hollywood’un tanınan yüzlerinden Ryan Reynolds da listede kendine yer buldu.

Ünlü aktör, Wrexham futbol kulübüne yaptığı yatırımlar ve Mint Mobile gibi markalarla iş dünyasında dikkat çeken bir kariyer inşa etti. Reynolds, eğlence sektöründeki başarısını girişimcilik alanında da sürdürüyor.

Rolling Stone’a göre bu listedeki isimler, 2024 yılında iş dünyasında yeni trendlere oldukça yön verdi ve başarı hikayeleriyle ilham veren bu isimlerin önümüzdeki yıl nasıl projelere imza atacaklarını merakla beklenmekte.