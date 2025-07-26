Rolü için imaj değiştirmişti! Ozan Akbaba “Postacı Osman” oldu... Yeni partneri bakın hangi güzel çıktı

Uzak Şehir dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Ozan Akbaba yeni projesi için imaj değişikliğine gitmişti. Şimdilerde Postacı filminin çekim hazırlığında olan ünlü oyuncunun yeni partneri de belli oldu.

POSTACI FİLMİYLE EL SIKIŞTI

1960’lı yıllarda geçen romantik bir postacının aşk hikâyesini anlatan sinema filmiyle anlaşma sağlayan Ozan Akbaba yeni projesi için imaj değiştirmişti. Yakışıklı oyuncunun bıyıklı hali hayranları tarafından pek beğenilmemişti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Akbaba’nın aşık olduğu Gülizar’a Deniz Barut hayat verecek.

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UZAK ŞEHİR’İN ÇEKİMLERİ İÇİN MARDİN’E GİDECEK

Film çekimlerinin 4 haftada tamamlanması planlanıyor. Ozan Akbaba film biter bitmez Muğla’dan Mardin’e gidecek ve “Uzak Şehir” dizisinin çekimlerine başlayacak.

DENİZ BARUT KİMDİR?

Deniz Barut, 29 Mart 1983’te Denizli’de dünyaya geldi. Eğitim hayatına doğduğu şehirde başlayan Barut, genç yaşta spora olan tutkusunu keşfederek voleybola yöneldi ve bu nedenle bir süre İzmir’de yaşadı. Sanat ve iletişim alanındaki merakı onu Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Fotoğraf ve Video Yapımcılığı bölümüne taşıdı. Burada aldığı eğitimle sanatın farklı dallarında yetkinlik kazanan Barut, sadece oyunculukla değil, fotoğrafçılıkla da adından söz ettirdi. Öyle ki, eserleri çeşitli sergilerde sanatseverlerle buluştu.

Kariyerine 1997 yılında Elite Model Look yarışmasında Türkiye ikincisi olarak dikkat çekici bir başlangıç yapan Barut, bu başarının ardından İstanbul’a yerleşti ve medya dünyasına adım attı. Diyalog Enstitüsü’nde diksiyon ve sunuculuk, Stüdyo Oyuncuları’nda ise oyunculuk eğitimi alarak kendini geliştirdi. Star TV’de haber, spor ve yaşam programları sunarak ekran tecrübesi kazanan Barut, 2006 yılında “Kaybolan Yıllar” dizisiyle oyunculuk kariyerine resmi bir başlangıç yaptı. Zamanla birçok dizi ve filmde rol alarak geniş kitlelerce tanınan Deniz Barut, 2018 yılından itibaren edebiyat dünyasında da boy göstermeye başladı. Kafka Okur dergisine katkılarıyla yazın alanında da iz bırakan Barut, çok yönlü kimliğiyle sanat ve medya dünyasında dikkat çekmeye devam ediyor.