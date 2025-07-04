Roma art arda patlamalarla sarsıldı: Kenti alev topu sardı

İtalya’nın başkenti Roma güne patlama ile uyandı. Villa De Santis bölgesinde meydana gelen patlama sonrası çevreye yoğun bir gaz kokusu yayıldı. Sonrasında bir patlama daha meydana gelirken yangın çıktı.

Patlamanın benzin ve LPG istasyonunda çıktığı öğrenilirken çevrede büyük panik yaşandı. Patlama sonrası sürücülerin çevreye kaçıştığı öğrenildi. Patlama sonrası ortaya çıkan duman ve alevlerin kentin farklı yerlerinden görülebildiği öğrenildi.

İlk belirlemelere göre aralarında polis ve itfaiye görevlilerinin de olduğu 21 kişi yaralanırken acil durum ilan edildiği belirtiliyor. Olay sonrası kentteki tüm acil sevişlere uyarılar giderken patlama bölgesinde tıbbi istasyon kuruldu. Öte yandan çevre bölgelerden itfaiye ekiplerinin de müdahale için gönderildiği gelen haberler arasında yer alıyor.

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.