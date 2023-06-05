Roma başkanından Mourinho'ya çağrı

UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya yenilmesinin ardından Roma'da sular durulmuyor. Başkan Dan Friedkin, Portekizli'ye kalması yönünde çağrıda bulundu.

Roma başkanından Mourinho'ya çağrı

Sevilla'ya UEFA Avrupa finalinde kaybeden Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho'nun geleceği herkes tarafından merak ediliyor. Mourinho için Roma Başkanı ve taraftarları tecrübeli teknik adamın kalması yönünde ısrarını sürdürüyor.

BAŞKAN'DAN JOSE'YE ÇAĞRI
Roma Kulübü başkanı Dan Friedkin tecrübeli teknik adam hakkında açıklamada bulundu. Dan Friedkin, ''Jose Mourinho burada kalırsa memnuz kalırız.'' ifadesini kullandı.
Öte yandan taraftarlarda Portekizli hocanın kalması yönünde çağrıda bulundu. Jose Mourinho lehine tezahüratta bulunan Roma taraftarı, ''Bizimle kal Jose'' pankartını tribünlere astı.

KONFERANS LİGİ'NDE ŞAMPİYON OLMUŞTU
Geçen sezon Roma'nın başına gelen Mourinho, UEFA tarafından ilk kez gerçekleştirilen Konferans Ligi'nde de şampiyon olmuştu.

Öne Çıkanlar
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
Son Haberler
Spor Toto 1. Lig play-off finalinin hakemi belli oldu. Süper Lig'e son 1 maç Spor
Spor Toto 1. Lig play-off finalinin hakemi belli oldu. Süper Lig'e son 1 maç
İstanbul Valiliği'nin onayıyla TÜGVA'ya 238 okul tahsis edildi Güncel
İstanbul Valiliği'nin onayıyla TÜGVA'ya 238 okul tahsis edildi
Ziraat Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu Spor
Ziraat Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu
AKP'nin Meclis Başkan adayı belli oldu Siyaset
AKP'nin Meclis Başkan adayı belli oldu
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray paylaşımı Spor
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray paylaşımı
Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem Güncel
Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem