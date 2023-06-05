Roma başkanından Mourinho'ya çağrı

Sevilla'ya UEFA Avrupa finalinde kaybeden Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho'nun geleceği herkes tarafından merak ediliyor. Mourinho için Roma Başkanı ve taraftarları tecrübeli teknik adamın kalması yönünde ısrarını sürdürüyor.

BAŞKAN'DAN JOSE'YE ÇAĞRI

Roma Kulübü başkanı Dan Friedkin tecrübeli teknik adam hakkında açıklamada bulundu. Dan Friedkin, ''Jose Mourinho burada kalırsa memnuz kalırız.'' ifadesini kullandı.

Öte yandan taraftarlarda Portekizli hocanın kalması yönünde çağrıda bulundu. Jose Mourinho lehine tezahüratta bulunan Roma taraftarı, ''Bizimle kal Jose'' pankartını tribünlere astı.



KONFERANS LİGİ'NDE ŞAMPİYON OLMUŞTU

Geçen sezon Roma'nın başına gelen Mourinho, UEFA tarafından ilk kez gerçekleştirilen Konferans Ligi'nde de şampiyon olmuştu.