Roma bombayı patlatıyor! Abraham'ın yerini Evan Ferguson alıyor

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Premier Lig’in genç yıldızı Evan Ferguson'ın transferinde mutlu sona ulaştı.

Transferin detaylarını duyuran dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano’ya göre; Roma, Brighton ile 20 yaşındaki İrlandalı forvet için önce 40 milyon euro satın alma opsiyonu içeren kiralama konusunda anlaşma sağladı.

FERGUSON ROMA'YI TERCİH ETTİ

Ferguson’un adı yaz döneminde birçok Avrupa devinin transfer listesinde yer alıyordu. Ancak genç yıldız, kariyerinin bu aşamasında en doğru tercih olarak Roma’yı görerek başkent ekibine "evet" dedi.

Romano, Brighton cephesinin de bu anlaşmaya onay verdiğini ve transferin sözlü olarak tüm taraflarca kabul edildiğini belirtti.