Roma, Braga’yı 3-0 mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi’nde Stadio Olimpico’da oynanan karşılaşmada Roma, Lorenzo Pellegrini’nin liderliğinde SC Braga’yı rahat bir şekilde mağlup etti. Pellegrini, Claudio Ranieri’nin teknik direktörlüğe dönüşünden bu yana ilk kez sahaya çıkarak takımını ateşleyen isim oldu.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Nicola Zalewski’nin sol kanattan yaptığı etkili bir orta, Pellegrini’nin düzgün vuruşuyla ağlarla buluştu. Bu gol, kaptanın Ranieri’ye duyduğu güveni simgeleyen duygusal bir kutlamayla sonuçlandı. İlk yarıda Roma’nın kontrolünde geçen oyun, Braga kalecisi Matheus’un başarılı kurtarışlarıyla daha fazla gol getirmedi.

İKİNCİ YARIDA ROMA FARKI

İkinci yarıya hızlı başlayan Roma, 47. dakikada Suudi oyuncu Saud Abdulhamid’in çarpıcı golüyle farkı ikiye çıkardı. Abdulhamid, yeni formasıyla ilk golünü atarken, Roma taraftarını coşturdu. Braga ise 68. dakikada kalecileri Matheus’un kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.

Roma, son sözü uzatma dakikalarında Mario Hermoso ile söyledi ve sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Roma, Avrupa Ligi’nde moral tazeleyerek tur umutlarını artırdı. Özellikle Pellegrini ve Abdulhamid’in performansı, takımın geleceği için umut vericiydi.