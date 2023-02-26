'Gelinler Dağı'ndaki tarihi kaya mezarları, depremlerde hasar görmedi

Kahramanmaraş merkezli 2 deprem sonrasında, 3 dakika arayla 2 depremin yaşandığı Hatay, 'hayalet şehir'e döndü. Kentte tarihi yapılar da zarar gördü.
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Hatay ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, 75 bin metrekarelik alanı kapsayan, tarihi mirası ve coğrafi güzellikleriyle ilgi gören Gelinler Dağı Nekropol Alanı'ndaki Roma dönemine ait kaya mezarları, 4 büyük depreme rağmen hasar almadı.
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Gelinler Dağı, tarihi Roma dönemine dayanan ve yapılan keşiflerde üzerlerinde çeşitli motifler, steller, koçbaşları bulunan kaya mezarları, dönemin uygarlığı ve gelenekleri hakkında önemli ipuçları taşıyor.
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Kaya mezarlarının her odasının önünde, ölen kişilere ilişkin bilgiler yer alıyor.