Roma Dönemi'ne ait heykel ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Roma Dönemi'ne ait heykel ele geçirildi

Afyonkarahisar'da durdurulup arama yapılan TIR'da, Roma Dönemi'ne ait 4 başlı Hekate tanrıçası heykeli ile 1,5 milyon adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine durdurduğu TIR'da arama yaptı.

4 BAŞLI HEKATE TANRIÇASI HEYKELİ ELE GEÇİRİLDİ

TIR'da yapılan aramada Roma Dönemi'ne ait olduğu belirlenen 4 başlı Hekate tanrıçası heykeli, 4 sikke, obje, ruhsatsız tabanca ve 1,5 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğeri hakkında da adli işlem yapıldı. Roma Dönemi'ne ait 4 başlı Hekate tanrıçası heykeli, sikkeler ve obje İl Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Roma Dönemi'ne ait heykel ele geçirildi

Roma Dönemi'ne ait heykel ele geçirildi

Roma Dönemi'ne ait heykel ele geçirildi

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