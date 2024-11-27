Roma Dönemi'ne ait heykel ele geçirildi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine durdurduğu TIR'da arama yaptı.

4 BAŞLI HEKATE TANRIÇASI HEYKELİ ELE GEÇİRİLDİ

TIR'da yapılan aramada Roma Dönemi'ne ait olduğu belirlenen 4 başlı Hekate tanrıçası heykeli, 4 sikke, obje, ruhsatsız tabanca ve 1,5 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğeri hakkında da adli işlem yapıldı. Roma Dönemi'ne ait 4 başlı Hekate tanrıçası heykeli, sikkeler ve obje İl Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.