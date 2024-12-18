Roma, Dybala’nın alternatifini İtalya’da arıyor

Ara transfer döneminin başlamasına birkaç hafta kala Galatasaray'ın, Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala ile görüştüğü iddiası gündemi sarstı. Dybala'nın ara transfer döneminde İtalyan takımından ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Roma yıldız oyuncunun alternatifi için çalışmalara başladı.



Calcio Mercato'nun haberine göre Serie A ekibi, Napoli'de forma şansı bulmakta zorlanan Giacomo Raspadori ile ilgileniyor. Raspadori'nin de daha fazla süre alabileceğini düşündüğü Roma'ya gitmeye sıcak baktığı belirtildi.

Öte yandan Juventus'un da 24 yaşındaki hücum oyuncusuyla ilgilendiği ileri sürüldü. Juve'nin mevcut sportif direktörü Cristiano Giuntoli, 2022'de Raspadori'yi Napoli'ye transfer eden isimdi.

Raspadori bu sezon 11 maçta 481 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı.