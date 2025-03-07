Roma ev sahibi avantajını korudu: Maça Zeki Çelik damga vurdu

Roma, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Athletic Bilbao'yu konuk etti. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabaka 2-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.



İlk yarısı golsüz geçilen maçta, Bilbao 50. dakikada Inaki Williams'ın golüyle 1-0 öne geçti. Roma bu gole 56. dakikada, geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Angelino ile cevap verdi. İspanyol sol bekin golünde asisti milli futbolcu Zeki Çelik yaptı. Zeki ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı. İtalyan ekibine galibiyeti getiren gol ise 90+3'te Eldor Shomurodov'dan geldi.

İspanyol temsilcisinde 85. dakikada kırmızı kart gören Yeray Alvarez, takımını 10 kişi bıraktı.



Roma - Athletic Bilbao eşleşmesinde turu geçen taraf, çeyrek finalde Rangers - Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.