6 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Roma derbisinde kazanan Lazio

İtalya Serie A'da başkent derbisinde Lazio, Roma'yı tek golle devirdi

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 22:35
Takip Et

Roma evinde Lazio'ya teslim oldu

Roma derbisinde kazanan Lazio
+
Aa
-

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 13. haftasında oynanan başkent derbisinde Lazio, deplasmanda Roma'yı 1-0 yendi.

Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta ligin iddialı iki başkent ekibi karşılaştı.

Roma'nın ev sahibi olduğu müsabakada, konuk Lazio, 29. dakikada Felipe Anderson ile öne geçti: 0-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarı Roma, gol için yüklense de Lazio savunması rakibinin gol bulmasına izin vermedi ve karşılaşma bu skorla sona erdi. Maç sonunda Lazio takımı, galibiyeti taraftarıyla kutladı.

Bu sonuçla Lazio, puanını 27'ye yükseltti ve puan tablosunda lider Napoli’nin 8 puan gerisinde 3. sırada yer aldı.

Ligde bu sezon 4. yenilgisini alan Roma ise 25 puanda kaldı ve 5. sıraya geriledi.

Bu arada, Roma kadrosundaki milli futbolcu Zeki Çelik, yedek kulübesinde başladığı derbi mücadelesine ikinci yarının başında dahil oldu. Çelik, 46. dakikada Gianluca Mancini'nin yerine oyuna girdi ve 45 dakika mücadele etti.

Serie A'da bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Bologna-Torino: 2-1

Monza-Hellas Verona: 2-0

Sampdoria-Fiorentina: 0-2.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan kulisleri rahatsız eden görevden alma. Yıllarca çalıştı emekliliğine iki ay kala görevden alındı
1
﻿Erdoğan'dan kulisleri rahatsız eden görevden alma. Yıllarca çalıştı emekliliğine iki ay kala görevden alındı
﻿Erdoğan'dan kulisleri rahatsız eden görevden alma. Yıllarca çalıştı emekliliğine iki ay kala görevden alındı
﻿Duman grubundan Erdoğan ve AKP'ye tarihi ayar: Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız
2
﻿Duman grubundan Erdoğan ve AKP'ye tarihi ayar: Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız
﻿Duman grubundan Erdoğan ve AKP'ye tarihi ayar: Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
3
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
4
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
5
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Cübbeli Ahmet şimdi de İmamoğlu'nu hedef aldı: Ona oy verenlerin vebali büyük
6
﻿Cübbeli Ahmet şimdi de İmamoğlu'nu hedef aldı: Ona oy verenlerin vebali büyük
﻿Cübbeli Ahmet şimdi de İmamoğlu'nu hedef aldı: Ona oy verenlerin vebali büyük
﻿İYİ Partili Türkkan’dan AKP’li Özalan’a ‘HDP’ mesajı: İki gündür çıkmıyor ininden
7
﻿İYİ Partili Türkkan’dan AKP’li Özalan’a ‘HDP’ mesajı: İki gündür çıkmıyor ininden
﻿İYİ Partili Türkkan’dan AKP’li Özalan’a ‘HDP’ mesajı: İki gündür çıkmıyor ininden
﻿Trabzon ağır yaralı: 2 yıldız Ankara'da yok
﻿Trabzon ağır yaralı: 2 yıldız Ankara'da yok
﻿Trabzon ağır yaralı: 2 yıldız Ankara'da yok
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Roma derbisinde kazanan Lazio
﻿Roma derbisinde kazanan Lazio
﻿Roma derbisinde kazanan Lazio
﻿Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 121 kişi gözaltına alındı
﻿Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 121 kişi gözaltına alındı
﻿Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 121 kişi gözaltına alındı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.