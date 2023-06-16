Roma İngiliz yıldızıyla sözleşme uzattı

İtalya Serie A ekibi Roma, İngiliz futbolcusu Chris Smallig'in sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

Roma İngiliz yıldızıyla sözleşme uzattı

Roma, İngiliz defans oyuncusu Chris Smalling ile yeni sözleşme imzaladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Smalling'in sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığı ifade edildi.

33 yaşındaki futbolcu, Roma ile çok daha fazla başarı kazanmak istediğini ve bunun için de çok heyecanlı olduğunu ifade etti.

İtalyan temsilcisi ile toplamda 143 maça çıkan Smalling, 10 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Bu sezon ise 47 müsabakada görev alan deneyimli futbolcu, 3 gol, 1 asist ile oynadı. (İHA)

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