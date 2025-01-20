Roma, Rensch’i kadrosuna kattı

Roma, Hollandalı sağ bek Devyne Rensch’i renklerine bağladı. İtalya basınına göre Giallorossi, Eredivisie ekibi Ajax ile 5 milyon euro üzerinde bir bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi, gelecek yılın haziran ayında sona erecekti ve oyuncu serbest statüde olabilirdi.

Sky Sport Italia’nın haberine göre Roma, bu transfer için görüşmeleri hızlandırarak diğer talipleri geride bıraktı. Rensch, birkaç saat içinde İtalya’ya giderek yeni takımına katılacak. Claudio Ranieri yönetimindeki Roma’da sağ kanat bek pozisyonunda forma giymesi bekleniyor. Alexis Saelemaekers’in birinci tercih olduğu bu mevkide Rensch, alternatif bir isim olarak öne çıkacak.

RANİERİ VE GHİSOLFİ’NİN ORTAK VİZYONU

Roma’nın sportif direktörü Florent Ghisolfi, kısa süre önce sağ bek pozisyonunda oynayabilecek çok yönlü bir oyuncuyu kadrolarına katmak istediklerini belirtmişti. Rensch, bu ihtiyaca yönelik bir transfer olarak görülüyor. Teknik direktör Claudio Ranieri ise yeni sezon hazırlıklarında ilk antrenmanında takımının eksiklerini net bir şekilde belirlemiş ve bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız verilmişti.

Devyne Rensch, 2024 yazında UEFA Avrupa Ligi’nde FK Vojvodina’ya karşı Ajax formasıyla mücadele etmiş ve sahadaki performansıyla dikkat çekmişti. Ayrıca, 2022 yılında Liverpool’a karşı Şampiyonlar Ligi maçında Mohammed Salah’a karşı sergilediği savunma performansı, futbol kamuoyunda takdir toplamıştı.