Roma Sardar Azmoun'u kiraladı

İtalya Serie A ekibi Roma, Bayer Leverkusen'de forma giyen Sardar Azmoun'u kiraladı.

Roma Sardar Azmoun'u kiraladı

Editör: Hamza Özalkuş

İtalyan ekibi Roma, Sardar Azmoun transferinde mutlu sona ulaştı.

İranlı golcü ve Bayer Leverkusen ile anlaşan Roma, transferi resmen duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığı ifade edildi.
Roma'ya imza attıktan sonra konuşan Azmoun, "Duygularımı tarif etmek zor. Uluslararası sahnedeki en prestijli kulüplerden birine geldim." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Roma taraftarı için "Kariyerimde hiç bu kadar tutkulu taraftar görmedim" diyen Azmoun, "Şimdi hedeflerimiz ve onlar adına savaşmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Bayer Leverkusen ile toplam 44 maça çıkan 28 yaşındaki forvet, 5 gol atarken 5 asist yaptı.

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