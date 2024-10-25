Roma sevgisi ödüllendirildi

Ferzan Özpetek, yaşamını uzun yılladır İtalya’nın Roma şehrinde sürdürüyor. Çalışmalarına burada devam eden yönetmen, ‘Via Condotti Ödülü’ne layık görüldü.

Ferzan Özpetek’e verilen ödülün gerekçesi olarak, usta yönetmenin İtalyan Sineması’nın en beğenilen yönetmeni olması, aynı zamanda da Roma’yı dünyaya tanıtan ve Roma’ya atfedilen mükemmelliği sinemasında vurgulaması gösterildi.

Ödül, 1977’de kurulan Via Condotti Derneği tarafından Roma’da doğmasa da Roma’yı seven, tanıtımına destek olan ve Roma halkı tarafından sevilen isimlere veriliyor. Usta yönetmen Ferzan Özpetek’i tebrik ediyorum. Nice ödüllere…

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Hem güldürdü hem düşündürdü

Tiyatrokare’nin 33. yılında repertuarına eklediği yeni oyunu ‘Annem Hep Derdi ki’ komedisinin her sahnesine kahkahalar eşlik etti. Yoğun provaların ardından ilk kez sahnelenen oyun, seyirciden tam not alarak izleyenleri büyüledi.

Amerikalı oyun yazarı Katherine Di Savino’nun yazdığı, Servet Aybar’ın dilimize çevirdiği, Nedim Saban’ın uyarlamasıyla sahnelenen oyun, evliliğe hazırlanan genç çiftin başından geçen sorunları, yaşadıkları kültürel şoku eğlenceli bir dille anlatıyor.

Çiçek Dilligil, Mert Asutay, Aziz Sarvan, Ecmel İs, Dilara Mücaviroğlu, Mert Aykul ve Aşkın Şenol’un rol aldığı oyun; 26 Ekim ve 19 Aralık’ta Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde, 1 Kasım’da İstanbul Moi Sahne’de, 20 Kasım’da İstanbul Trump Sahne’de, 23 Kasım ve 21 Aralık’ta Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde, 29 Kasım’da Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi’nde, 9 Aralık’ta Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi’nde ve 10 Aralık’ta Ankara MEB Şura’da sahnelenecek.

3 usta sanatçıyı buluşturan sergi

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Usta sanatçılar Salih Keleş, Hayri Ağan ve Serdar Şencan’ın son dönem çalışmalarından oluşan sergisi ‘Hayat Geçerken’, Evrim Sanat Galerisi’nde açıldı.

Sergide; yağlı boya, akrilik ve baskı boya teknikleriyle hazırlanmış 50 eser yer alıyor. Eserler, sanatseverlerin büyük beğenisini topluyor.

3 usta sanatçıyı buluşturan ‘Hayat Geçerken’ sergisi, Betül Ketenci’nin kurucusu ve yöneticisi olduğu Kadıköy’deki Evrim Sanat Galerisi’nde 6 Kasım 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.