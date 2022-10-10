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Hem Messi hem Dybala için üzüzcü haber

Jose Mourinho, Lecce karşısında sakatlanan Dybala için; "Dybala'nın sakatlığının çok kötü olduğunu düşünüyorum." dedi.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 10:43
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Roma teknik direktörü Mourinho, DAZN'da yaptığı açıklamada oyuncusu için; “Dybala’nın sakatlığının kötü olduğunu düşünüyordum" dedi

Hem Messi hem Dybala için üzüzcü haber
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Serie A'da Roma sahasında Lecce'yi 2-1 yendi.

Maçta takımının ikinci golünü atan Paulo Dybala, penaltıdan attığı golden hemen sonra bacağını tutmuştu ve oyundan çıkmıştı.

Roma teknik direktörü Mourinho, DAZN'da yaptığı açıklamada oyuncusu için; “Dybala’nın sakatlığının kötü olduğunu düşünüyordum. Onunla konuştuktan sonra çok kötü olduğunu düşünüyorum. 2023'den önce sahaya dönmesi zor görünüyor.” dedi.

Son durumu netleşmeyen oyuncunun, yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı da kaçırması olası görünüyor.

Bu sezon 11 resmi maça çıkan Arjantinli, takımı adına 11 müsabakada 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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