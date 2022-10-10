Hem Messi hem Dybala için üzüzcü haber

Serie A'da Roma sahasında Lecce'yi 2-1 yendi.

Maçta takımının ikinci golünü atan Paulo Dybala, penaltıdan attığı golden hemen sonra bacağını tutmuştu ve oyundan çıkmıştı.

Roma teknik direktörü Mourinho, DAZN'da yaptığı açıklamada oyuncusu için; “Dybala’nın sakatlığının kötü olduğunu düşünüyordum. Onunla konuştuktan sonra çok kötü olduğunu düşünüyorum. 2023'den önce sahaya dönmesi zor görünüyor.” dedi.

Son durumu netleşmeyen oyuncunun, yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı da kaçırması olası görünüyor.

Bu sezon 11 resmi maça çıkan Arjantinli, takımı adına 11 müsabakada 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.