Roma yeni teknik direktörünü duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Roma yeni teknik direktörünü duyurdu

Uzun yıllar çalıştırdığı Atalanta ile sözleşmesi sona eren Gian Piero Gasperini, Roma'nın başına geçti.

Serie A ekibi Roma teknik direktörlük görevine Gian Piero Gasperini'nin getirildiğini açıkladı.

İtalyan kulübü Gasperini ile varılan anlaşmayı sosyal medya hesaplarından yayınladığı paylaşım ile duyurdu. Deneyimli çalıştırıcıyla 3 yıllık kontrat imzalandı.

2016 yılında başladığı Atalanta kariyerine bu sezon sonunda nokta koyan 67 yaşındaki teknik direktör, Bergamo ekibiyle Avrupa Ligi zaferi kazanmıştı. Gasperini, 2019 ve 2020'de Serie A'da yılın teknik direktörü seçildi.

Serie A'da sezonu Ranieri yönetiminde beşinci sırada bitiren Roma gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

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