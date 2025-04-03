Roma'da Allegri sesleri gürleşti

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Roma, gelecek sezon için teknik direktörlük görevine Massimiliano Allegri’yi getirmeyi planlıyor. Juventus’un eski çalıştırıcısı olan Allegri, Claudio Ranieri’nin ardından görevi devralacak en güçlü aday olarak öne çıkıyor. Son günlerde iki taraf arasında görüşmelerin gerçekleştiği belirtiliyor.

Bu sezonun başlarında emeklilikten dönen ve Roma’nın başına geçen Ranieri, yalnızca sezon sonuna kadar takımın başında kalacağını açıklamıştı. 2025-26 sezonu itibarıyla kulüp yönetiminde direktörlük görevine geçiş yapacak olan deneyimli teknik adamın yerini kimin alacağı büyük merak konusu.

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ALLEGRİ ÖNE ÇIKIYOR

Roma yönetimi, teknik direktör arayışlarını hızlandırırken birkaç ismi gündemine aldı. Ancak son gelen haberler, Allegri’nin listenin başında yer aldığını gösteriyor. İtalyan basınından Calciomercato’nun haberine göre kulüp, deneyimli teknik adamın temsilcileriyle doğrudan temasa geçti.

Allegri, daha önce Juventus ile büyük başarılara imza atmış ve kulübü Serie A şampiyonluklarına taşımış bir isim. Roma, onun taktiksel bilgisi ve Serie A tecrübesiyle gelecek sezon hedeflerine ulaşmayı planlıyor. Ancak, Allegri’ye yalnızca Roma’nın değil Milan’ın da ilgisi olduğu belirtiliyor. Ayrıca, Fabio Paratici’nin de Allegri’yi takıma kazandırmak için devrede olduğu iddia ediliyor.

DİĞER ADAYLAR KİM?

Allegri’nin yanı sıra Roma’nın gündemindeki bir diğer isim ise Stefano Pioli. Eski Milan teknik direktörü şu anda Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr’ı çalıştırıyor. Ancak sözleşmesinde sezon sonunda ayrılmasını sağlayabilecek bir çıkış maddesi bulunduğu belirtiliyor.

Öte yandan Atalanta teknik direktörü Gian Piero Gasperini’nin adı da Roma ile anılsa da Ranieri, onun takımın başına geçmeyeceğini net bir şekilde ifade etti. Gasperini’nin Atalanta’dan ayrılabileceği söylentileri olsa da Roma ile bir anlaşma sağlaması beklenmiyor.

Roma, yeni sezona güçlü bir kadro ve deneyimli bir teknik adamla girmek istiyor. Allegri en büyük aday olarak öne çıksa da kulüp yönetimi diğer seçenekleri de değerlendirmeye devam edecek. Önümüzdeki günlerde Roma’nın teknik direktör konusundaki tercihini netleştirmesi bekleniyor.