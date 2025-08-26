Roma'da aşk kaçamağı: Magazin dünyası bu fotoğrafları konuşuyor

Hollywood’un en dikkat çeken isimlerinden Harry Styles ve Zoë Kravitz, son günlerde magazin dünyasının gündemini domine ediyor. The Sun’ın aktardığına göre, çift birkaç haftadır gizli buluşmalar gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz hafta Londra’daki Rita’s Bistro’da akşam yemeği yiyen Styles ve Kravitz, bir köşede sarmaş dolaş otururken görüntülendi. Bu samimi anlar, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Londra buluşmasının hemen ardından ikili, Roma sokaklarında el ele yürürken bir hayran tarafından kaydedildi. Videoda, çiftin oldukça rahat ve birbirine yakın olduğu görülüyor. Özellikle akşam güneşinin altın tonlarıyla aydınlanan sokaklarda yürüyüşleri, romantik bir film sahnesini andırıyor. Bu görüntüler, Styles ve Kravitz’in ilişkilerini gizli tutma çabalarına rağmen, halkın ve hayranların ilgisini artırdı.

İLİŞKİNİN BAŞLANGIÇ AŞAMASI

Çiftin yakın çevresinden bir kaynak, Styles ve Kravitz’in birbirlerinden oldukça keyif aldığını ve birbirlerine ilgi duyduklarını ifade etti. Kaynak, ilişkinin henüz çok yeni olduğunu ve herhangi bir etiket taşımadığını belirterek, “Bu, çok erken bir aşama; herhangi bir tanım yok” dedi. İkilinin birbirlerinin şirketinden zevk aldığı, ancak süreci temkinli ve sakin bir şekilde ilerlettikleri anlaşılıyor.

Sosyal medyada paylaşılan fan videoları ve fotoğraflar, takipçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Özellikle Instagram ve Twitter’da, çiftin samimi bakışmaları ve el ele yürüyüşleri üzerine yorumlar paylaşıldı. Bu durum, Styles ve Kravitz’in hem müzik hem de sinema dünyasındaki popülerliğini pekiştiriyor.

GEÇMİŞ İLİŞKİLER VE YENİ PROJELER

Harry Styles ve Zoë Kravitz, geçmişte yüksek profilli ilişkilerle magazin gündeminde yer aldı. Styles, daha önce aktris Taylor Russell ile birlikteydi; Kravitz ise Channing Tatum ile üç yıl süren nişanlılığını Ekim ayında sonlandırmıştı.

Öte yandan Styles, Haziran ayında Glastonbury Festivali’nde bir yapımcıyla öpüşürken görüntülenmişti. Kravitz ise meslektaşı Austin Butler ile ilgili aşk söylentilerini gündeme taşımıştı. Şu anda Kravitz, Darren Aronofsky’nin yönettiği ve Austin Butler ile başrolü paylaştığı yeni filmi Caught Stealing’i tanıtıyor. Film, 29 Ağustos’ta sinemalarda gösterime girecek. Styles ise Taylor Russell ile yollarını ayırmasının ardından daha düşük profilli bir yaşam sürüyor ve hayranları onun bir sonraki müzik projesini merakla bekliyor.

HOLLYWOOD’UN YENİ ÇİFTİ

Harry Styles ve Zoë Kravitz’in Roma’daki samimi görüntüleri, magazin dünyasında “Hollywood’un yeni çifti” yorumlarını beraberinde getirdi. İkili, geçmişteki yüksek profilli ilişkilerine rağmen yeni aşklarında sakin ve temkinli bir tutum sergiliyor. Kariyerlerinin yoğun temposuna rağmen birbirlerine zaman ayıran çift, önümüzdeki günlerde de magazin gündemini meşgul etmeye devam edecek gibi görünüyor.