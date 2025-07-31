Roma'da çember daralıyor! Sırada Zeki Çelik mi var? Türkiye'ye dönebilir

Gasperini'nin teknik direktörlük koltuğuna oturduğu Serie A devi Roma'nın yeni sezon öncesi transfer hareketliliği son günlerde sağ bek pozisyonuna yoğunlaşmış durumda.

25 MİLYONLUK WESLEY TRANSFERİYLE SAYI 6’YA ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde Flamengo'dan Brezilyalı oyuncu Wesley'i 25 milyon Euro karşılığında transfer eden İtalyan kulübünde mevcut sağ bek sayısı 6'ya yükselmişti.

SAUD ABDULHAMİD LENS’E KİRALANIYOR

Foot Mercato'nun haberine göre; Roma Suudi Arabistanlı savunmacı Saud Abdulhamid'i Fransız ekibi Lens'e kiralık olarak göndermeye hazırlanıyor.

SAĞ BEKTE ŞİŞKİNLİK PLANI: AYRILIKLAR GÜNDEMDE

Bu gelişme sonrası gözler kalan 5 oyuncuya çevrildi. Yeni transfer Wesley'nin haricinde Devyne Rensch, Zeki Çelik ve genç oyuncular Buba Sangare ile Mattia Mannini Roma kadrosunda sağ bek pozisyonunda görev alabilecek oyuncular sıralanıyor. Ancak bu bölgedeki şişkinliği transfer dönemi içerisinde giderilmesi planlanıyor.

ZEKİ ÇELİK İÇİN SATIŞ SEÇENEĞİ MASADA

Roma'nın bu doğrultuda Zeki Çelik'in satış ihtimalini gündemine aldığı ve 1 yıllık kontratı kalan milli oyuncudan bu yaz döneminde bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği gelen bilgiler arasında.

SÜPER LİG DEVLERİ PUSUDA: BEŞİKTAŞ, GALATASARAY, TRABZONSPOR

Süper Lig'de Fenerbahçe sağ bek pozisyonu için ihtiyacısını Nelson Semedo transferiyle giderirken Beşiktaş, Galatasaray ve hatta Wagner Pina ile rekabet edebilecek bir oyuncu arayan Trabzonspor da bu bölge için arayışlarını sürdürüyor.

YABANCI KONTENJANI İHTİMALLERİ KUVVETLENDİRİYOR

Süper Lig devleri yabancı kontenjanını nedeniyle Zeki Çelik'in transfer ihtimalini göz önünde bulunduruyor.

Önümüzdeki günlerde Zeki Çelik'in Roma'daki durumunun netlik kazanması bekleniyor.